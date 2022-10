Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente: “L’inquinamento uccide 13 persone al minuto per ictus, malattie cardiache e respiratorie”

L’ Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia coopera con le istituzioni dei Comuni sensibili alla salvaguardia dell’ambiente considerate le ricadute sulla salute.

L’inquinamento atmosferico uccide 13 persone al minuto per ictus, malattie cardiache e respiratorie. 9 milioni l’anno le vittime al mondo stimate per ictus, infarti e malattie polmonari. L’inquinamento dell’aria è responsabile di un quarto delle vittime di ictus.

Per i suddetti motivi, Castro dei Volsci insieme all’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente, ha organizzato una giornata di prevenzione per tale patologia.

L’Associazione A.L.I.Ce Italia Onlus (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), con il contributo dell’AVIS Castro dei Volsci, effettuerà controlli gratuiti relativi la prevenzione cerebrovascolare. Lo svolgimento dell’attività di screening prevederà la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione del Colesterolo e della Glicemia, l’esecuzione e refertazione di ECG e l’esecuzione e refertazione di Doppler dei Vasi Epiaortici.

La dr.ssa Marzia Armida, presidente dell’ Associazione Medici di Famiglia di Frosinone e Provincia, ringrazia l’amministrazione comunale di Castro dei Volsci; l’associazione A.L.I.Ce, nelle persone delle dottoresse Maria Vazzana, Presidente della sezione Ciociaria e della dottoressa Antonia Nucera, neurologo, vice presidente; gli infermieri volontari; il dr. Franco Loffredi, membro dell’AVIS Comunale di Castro dei Volsci e il Presidente Filippo De Paolis; il Prof. Francesco Fedele, Professore Ordinario – Responsabile della Prima Cardiologia del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie Nefrologiche e Geriatriche “La Sapienza” Università di Roma Policlinico Umberto I.

COMUNICATO STAMPA Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia

FOTO ARCHIVIO