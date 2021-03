Assochange “L’intelligenza artificiale per il cambiamento delle organizzazioni”: evento online

Avrà luogo il prossimo 30 marzo, dalle 15.00 alle 17.30, l’evento on line dal titolo “L’Intelligenza Artificiale per il cambiamento delle organizzazioni”. Promossa da Nicola Longo, local ambassador territoriale Assochange nel capoluogo piemontese, l’iniziativa è la prima dell’anno associativo ed è realizzata in collaborazione con Skills Management Group, azienda aderente all’Associazione, di cui Nicola Longo è managing partner. “Nello scorso mese di settembre, spiega, Torino è stata designata come sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale: una scelta di grande prestigio per la città, che vogliamo valorizzare coniugando queste tematiche con gli ambiti di interesse della nostra Associazione, ossia la gestione e il governo del cambiamento. E per questo motivo, la regia dell’evento sarà ospitata proprio a Torino, nella sede della Fondazione Links”.

“L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, prosegue Longo, può aiutare le organizzazioni nella gestione dei loro processi di cambiamento e nella diffusione di una nuova cultura organizzativa; grazie all’intelligenza artificiale, infatti, si possono misurare con maggiore precisione le competenze e le conoscenze acquisite dalle persone e valutare i loro comportamenti e i loro atteggiamenti; inoltre, algoritmi di intelligenza artificiale consentono di personalizzare i percorsi di sviluppo rendendo più coinvolgenti i programmi di formazione, mentre soluzioni quali computer vision, chatbot, intelligent data processing permettono di creare modalità collaborative tra le persone e di aumentarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi”.

L’evento sarà articolato in quattro testimonianze di analisi dell’Intelligenza Artificiale in diversi ambiti: Stefano Buscaglia, direttore della Fondazione Links ed esperto di innovazione tecnologica, illustrerà le modalità con le quali l’Intelligenza Artificiale contribuisce ad accelerare i cambiamenti organizzativi in azienda; don Luca Peyron, direttore della Pastorale Universitaria e del servizio diocesano per l’Apostolato Digitale, approfondirà il rapporto tra Intelligenza Artificiale ed etica; Mario Manzo, executive vice president della Fondazione Torino Wireless illustrerà l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul territorio piemontese; Enrico Pochettino, head of innovation department di Iren spa, spiegherà come una multiutility può utilizzare l’Intelligenza Artificiale per arricchire i suoi servizi ai cittadini.

Sarà dato ampio spazio al confronto e alle domande, anche partendo da esperienze concrete sul tema da parte dei soci Assochange.

“L’impatto della tecnologia sul cambiamento, commenta Moira Masper, presidente Assochange, è sempre stato uno degli elementi sui quali si è focalizzato l’interesse della nostra associazione: l’evento di Torino arriva in un momento in cui questa attenzione è massima, sia per l’accelerazione che la crisi ha indotto nell’evoluzione delle organizzazioni, in cui la digitalizzazione costituisce un elemento trainante, sia per la sempre maggiore attenzione sulla relazione tra tecnologia e persone. Per questi motivi abbiamo pensato che Assochange potesse essere un giusto luogo per avviare una conversazione su questa tematica e soprattutto sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e Cambiamento organizzativo”.

Per iscriversi all’evento rivolgersi a: segreteria@assochange.it

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento. www.assochange.it

COMUNICATO STAMPA