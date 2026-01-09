Assistenza Domiciliare a Ceccano: De Santis replica e illustra le novità

In primo luogo, con riferimento al servizio di assistenza domiciliare, mi sento in dovere di rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’amministrazione Querqui che oggi amministra Ceccano ha già strutturato una riarticolazione delle fasce Isee, sempre nel rispetto degli equilibri, delle previsioni di entrata e della normativa vigente; attualmente la rideterminazione delle fasce è in fase di definizione con la previsione di un innalzamento della soglia di esenzione. Alla consigliera Macciomei pare sfuggire spesso che – a differenza di chi si limita a denunciare tardivamente un provvedimento ritenuto iniquo per la cittadinanza – l’amministrazione Querqui lavora concretamente per andare incontro alle legittime esigenze dei cittadini e delle categorie fragili. Il regolamento del servizio Sad adottato dal Commissario si inserisce all’interno di un più ampio quadro normativo che prevede, per servizi a richiesta dell’utenza, una compartecipazione al costo. L’attuale amministrazione ha dovuto prendere atto dell’intervenuta regolamentazione, consapevole di non avere dati storici strutturati in base ai quali effettuare valutazioni puntuali che, per logica conseguenza, sono state possibili solo all’esito dell’adozione di ulteriori atti da parte degli uffici. È opportuno ricordare all’opposizione che l’ente si trova in piano di riequilibrio finanziario pluriennale, conseguenza della dissennata gestione amministrativa di chi ci ha preceduto e che approvava, tra le misure del riequilibro, un taglio netto di 90.000,00 euro annuali sui servizi sociali non ricordando nessuna indignazione da parte degli esponenti della destra cittadina. Nè si può tacere sulla responsabilità politica che ha condotto all’arrivo del Commissario Prefettizio.

L’Assessora alle politiche sociali Avv. Mariangela De Santis

Correlati