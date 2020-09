Assisi, San Francesco tra le nuvole: la foto che impazza sul web

Il cielo di Assisi che ritrae la famosa scena di San Francesco che predica agli uccelli. E’ visibile in una foto che sta facendo il giro del web, pubblicata nelle pagine ufficiali di Instagram e Facebook di “San Francesco d’Assisi”, e che sta riscuotendo un grande successo in termini di like, condivisioni, commenti e visualizzazioni.La foto è stata scattata da Christopher Wentworth, fotografo americano che vive ad Assisi, e ritrae una nuvola che ricorda la famosa scena della Predica agli uccelli di San Francesco dipinta da Giotto nella Basilica Superiore.L’immagine, riproposta per gentile concessione di Christopher Wentworth, ha raggiunto 45mila persone ottenendo 2.500 mi piace, 200 commenti e 400 condivisioni su Facebook, in meno di trenta minuti, mentre su Instagram ha raggiunto 16.000 persone, con 2.236 mi piace, 173 commenti e 81 salvataggi tra i preferiti.

Foto e fonte adnkronos.com