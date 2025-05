assino – La Polizia di Stato conclude con successo il progetto dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido “Riconosciamo il bullo e cybersbulloniamolo”.

La Polizia di Stato, in particolare il personale del Commissariato di P.S. di Cassino, ad aprile ha concluso con successo il progetto “Riconosciamo il bullo e cybersbulloniamolo”, che ha visto coinvolti circa 250 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e quelli di tutte le classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido.Nel progetto, suddiviso in quattro incontri, si sono affrontate tematiche di attualità, partendo dal concetto di legalità, il rispetto delle regole e dell’altro, la navigazione sicura in rete, giochi on-line diffusi tra gli adolescenti, il bullismo e il cyberbullismo.Nel corso degli incontri, gli studenti hanno potuto esprimere le proprie esperienze ed hanno interagito con gli operatori, ponendo loro domande che hanno potuto così colmare dubbi sulle possibili strade da percorrere in caso di richiesta di aiuto.A tal riguardo, si è anche parlato del sostegno interattivo offerto dalla Polizia di Stato con “Youpol”, applicazione nata nel 2017 in cui si possono segnalare, anche in forma anonima, episodi di bullismo e spaccio di droga, oggi aggiornata per ricevere anche segnalazioni di violenza domestica.I giovani nel percorso di legalità hanno realizzato disegni, cartelloni, temi e semplici pensieri dando vita ad una piccola mostra in cui sono stati esposti lavori che hanno valorizzato il percorso di legalità affrontato e, nel contempo, ringraziato la Polizia di Stato.

Correlati