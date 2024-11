Assicurazione sospesa senza preavviso, automobilista ottiene la riattivazione grazie all’intervento di Codici

Si è risolto positivamente il caso di una automobilista che si è ritrovata con la vettura bloccata a causa di un problema con l’assicurazione. Grazie all’intervento dell’associazione Codici, la questione è stata risolta in tempi record.“La nostra assistita aveva sottoscritto a maggio una polizza auto – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma al momento della firma del contratto, non era stata informata della necessità di procedere all’immediata installazione del dispositivo telematico, pena la sospensione della copertura assicurativa. Alcuni mesi dopo l’attivazione della polizza, la signora si è accorta che c’erano dei problemi con i pagamenti. Contattata l’agenzia di riferimento, ha scoperto che era sprovvista della copertura assicurativa a causa della mancata installazione del dispositivo. Siamo intervenuti con un reclamo nei confronti della compagnia e dell’agenzia, e nel giro di pochi giorni la questione è stata risolta. Alla nostra assistita è stata fornita un’assicurazione sostitutiva in attesa della riattivazione della polizza originale, permettendole così di circolare e di risolvere un disagio non indifferente, vista l’impossibilità di utilizzare l’auto e la necessità di spostarsi con mezzi sostitutivi. Questa vicenda deve servire da monito ai consumatori. È importante monitorare periodicamente lo stato della propria assicurazione auto al fine di evitare brutte sorprese, come accaduto alla nostra assistita”.In caso di problemi con l’assicurazione auto o di truffe, sempre più frequenti con i contratti online, è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA