ASSESSORE GHERA: DA MALLAMO OTTIMO LAVORO SU RINNOVAMENTO FERROVIE REGIONALI

«Grazie all’ottimo lavoro di squadra fra Astral e la Regione Lazio è stato possibile avviare in questi due anni e mezzo di mandato un piano di ammodernamento delle ferrovie regionali mai effettuato in questi anni, come dimostra l’apertura odierna della nuova stazione Acilia Sud – Dragona della Roma-Lido. Per questi motivi ringrazio l’amministratore unico uscente, Antonio Mallamo, per il lavoro svolto e per aver consentito di concludere e avviare molti dei progetti proposti dalla giunta regionale».Lo ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.