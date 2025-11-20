Assemblea sindacale CISL FP presso il Tribunale e la Procura di Frosinone: grande partecipazione e confronto sulle novità del CCNL 2025–2027

Assemblea dei lavoratori presso il Tribunale e la Procura di Frosinone, un appuntamento organizzato dalla Cisl Funzione Pubblica di Frosinone che ha registrato una forte partecipazione, un momento che ha rappresentato un importante momento di approfondimento e dialogo con le lavoratrici e i lavoratori degli uffici giudiziari del territorio. Nel corso dell’iniziativa sono state illustrate le principali novità previste dal Ccnl Funzioni Centrali 2025–2027, con particolare attenzione ai temi del contratto integrativo, delle famiglie professionali, delle verticalizzazioni e della gestione delle risorse decentrate. L’assemblea ha confermato un forte interesse da parte del personale, che ha partecipato attivamente ponendo domande e contribuendo al confronto su aspetti che nei prossimi mesi incideranno in maniera significativa sull’organizzazione del lavoro e sulle prospettive professionali all’interno degli uffici giudiziari. «Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione e dell’attenzione dimostrata dal personale del Tribunale e della Procura di Frosinone – hanno affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli enti locali Raffaele Ercoli – Le novità del nuovo Ccnl rappresentano un passaggio cruciale per la valorizzazione delle professionalità e per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza. La Cisl Fp continuerà a garantire presenza costante, ascolto e supporto affinché le innovazioni previste dal contratto si traducano in reali opportunità per tutte e tutti».

