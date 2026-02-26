Assemblea regionale Lega, Ciacciarelli: Modello “Durigon” formula vincente per la crescita sul territorio

“L’assemblea regionale della Lega ha costituito un ulteriore e determinante momento di confronto e di crescita per l’intera comunità della Lega, una comunità che ha visto riuniti, accanto ai nostri onorevoli di riferimento, giovanissimi militanti e tantissimi consiglieri comunali provenienti dai vari comuni delle Province del Lazio.

La loro presenza é dimostrazione e conferma della grande svolta che il Sottosegretario Durigon é stato in grado di dare al nostro partito nel corso di questi anni.

Il nostro partito nasceva infatti nella nostra Regione con molteplici difficoltà, pregiudizi e concorrenza, ma grazie all’entusiasmo ed alla forza dei territori ora é arrivato ad assumere una dimensione centrale nello scenario politico regionale.

In qualità di Assessore regionale del Lazio ho modo di confrontarmi giornalmente con moltissimi consiglieri comunali su tematiche strategiche come quelle legate alla Protezione Civile, Politiche Abitative e Porti, avviando una attività di coprogrammazione e di pianificazione condivisa di iniziative volte al superamento di problematiche storiche, come quella dell’emergenza abitativa.

Ringrazio il Ministro Salvini, il Sottosegretario Durigon, il Segretario Regionale Bordoni ed il Responsabile Organizzativo Lazio Abbruzzese per il grande lavoro svolto sul territorio”.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.