Assemblea Nazionale dell’Accademia Kronos, plauso al comandante Bruni per la sua instancabile e produttiva attività sul territorio

Si è svolta sabato scorso nella sala conferenze del “Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini” a Roma, l’assemblea Nazionale Accademia Kronos, oltre alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno, è stata l’occasione da parte del Presidente Nazionale Franco Floris, di sottolineare l’importante ruolo che svolgono i volontari dell’A.K. e di conferire un riconoscimento alle sezioni che si sono contraddistinte per l’attività sul territorio. Parole di stima e di grande apprezzamento sono state ricolte al Vice Coordinatore Nazionale delle guardie zoofile Armando Bruni, che con grande emozione ha ricevuto dalle mani del Presidente Floris un riconoscimento a lui dedicato. “Questo attestato che ricevo con grande piacere –ha commentato il comandante Bruni- lo condivido con tutti i volontari dell’A.K., che sono il cuore pulsante del nostro sodalizio. In una società frenetica mostrano la vera identità del volontariato fatto di esperienza, pratica e di assunzione di responsabilità personali e di gruppo verso bisogni del territorio ambientali ed animali. Anche quest’anno abbiamo portato a termine importanti convenzioni con Enti istituzionali, paesi, città, Enti Parco, e questo è motivo di grande soddisfazione, perché l’Accademia Kronos occupa un ruolo centrale all’interno della quotidianità ed è un riferimento per il cittadino che in noi vede una certezza di aiuto, grazie alla formazione e professionalità che ci contraddistingue. Ringrazio il Presidente Floris e tutto il Direttivo Nazionale che hanno voluto onorarmi di questo riconoscimento”.

COMUNICATO STAMPA

