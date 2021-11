Assemblea Nazionale Anci 2021, a Parma il Sindaco Di Stefano e la Consigliera D’Orazio

La rinascita dell’Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della stagione di sfide che attende il Paese dopo il periodo buio dell’emergenza sanitaria. Questo il filo conduttore della 38° Assemblea nazionale dell’Anci che ha visto la partecipazione, per il Comune di Sora, del Sindaco Luca di Stefano e di Maria Paola D’Orazio nella sua duplice veste di Consigliere comunale e di Consigliere Nazionale Anci.L’Assemblea, intitolata “Rinasce l’Italia, i Comuni al centro della nuova stagione”, si è svolta alla Fiera di Parma dal 9 all’11 novembre, ospitando come al solito, parallelamente ai lavori istituzionali, anche AnciExpo, l’incontro di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria.Ai lavori assembleari hanno preso parte le più alte cariche dello Stato (in apertura il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in chiusura il presidente della Camera Roberto Fico e quello del Consiglio Mario Draghi), 47 sindaci e undici ministri intervenuti nelle diverse sessioni della plenaria.Proficuo il bilancio per il Sindaco Di Stefano e la Consigliera D’Orazio che dichiarano: “Abbiamo avuto diverse interlocuzione con vari primi cittadini e ci siamo confrontati con altre realtà, uscendo sicuramente arricchiti da questa esperienza sia dal punto di vista amministrativo che umano. Interessante il focus dell’assemblea sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle sue sei missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione. Il PNRR è l’occasione di rilancio per l’Italia e per Sora e ci impegneremo affinché la nostra città sia inserita in queste nuove progettualità. Solo così possiamo tornare a crescere e puntare sul tanto atteso sviluppo del nostro territorio”.

comunicato stampa