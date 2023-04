Assemblea generale Upi Lazio, oggi la nomina del Presidente e del Vicepresidente

L’assemblea generale dell’Upi Lazio, riunitasi stamane presso l’aula consiliare, Giorgio Fregosi, di Palazzo Valentini a Roma, si è conclusa da poco, nominando il nuovo Presidente e Vicepresidente.

Presenti in aula Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, insieme alla vicepresidente della Provincia, Valentina Cambone delegata anche da Mosticone, Di Stefano e Pittiglio ed ai consiglieri provinciali Luigi Vacana, Stefania Furtivo, Riccardo Ambrosetti e Andrea Amata. Gli altri assenti hanno delegato per essere rappresentati.

“Quella di oggi era un’assemblea importante e fondamentale per l’approvazione del regolamento e delle modifiche statutarie oltre che naturalmente per la nomina del Presidente e Vicepresidente ai quali porgo le miei più sentite congratulazioni, con l’auspicio di spendersi per la nostra terra, la nostra gente e le istituzioni che sono chiamati a rappresentare.

Ho partecipato alla scorsa riunione come uditore, delegato dal Presidente Di Stefano, per approvare il nuovo regolamento e il bilancio della vecchia gestione presidenziale. Ricordo che l’Upi è un organismo fondamentale per coordinare le azioni tra le varie Province per rilanciare gli enti e i territori.

Il mio auspicio è che si renda la provincia di Frosinone protagonista. Auguri ancora si buon lavoro al Presidente Romoli, al Vice Presidente Di Stefano ed un grazie sentito al Presidente di Latina Gerardo Stefanelli che con il suo supporto ha fatto si che si potesse ottenere questo altro bellissimo risultato” Al momento del voto i Consiglieri Furtivo, Ambrosetti delegato anche dalla Di Pucchio ed Amata delegato anche da Pizzuti, hanno abbandonato l’aula in contrasto con questo assetto istituzionale composto ormai da giorni. Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

