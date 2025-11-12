Assemblea del personale dipendente del Comune di Ferentino. Cisl Fp: «Sul fondo del salario accessorio pronti a percorrere le vie legali»

Si è svolta presso il Comune di Ferentino un’assemblea del personale promossa dalla Cisl Funzione Pubblica di Frosinone, nel corso della quale sono stati affrontati i principali temi legati al Fondo del Salario Accessorio e all’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali.

L’incontro ha visto un’ampia partecipazione di lavoratori e lavoratrici, che hanno espresso forte preoccupazione per la mancata corresponsione delle somme spettanti relative al Fondo del salario accessorio, somme che si riferiscono ad annualità pregresse e che non sono state erogate a causa di errori interpretativi del contratto decentrato. I dipendenti hanno chiesto alla Cisl Fp di farsi promotrice di un confronto con l’Amministrazione comunale per il recupero delle risorse non ancora erogate. In caso di mancato riscontro, i lavoratori hanno manifestato la volontà di avviare, tramite il sindacato, tutte le azioni legali necessarie a tutela dei propri diritti economici e contrattuali. Nel corso dell’assemblea è emersa inoltre la volontà della Cisl Fp di attivarsi per la piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dal rinnovato Ccnl, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità, alla revisione degli incarichi e al riconoscimento delle nuove indennità previste dal contratto.

«La partecipazione e la determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Ferentino dimostrano quanto sia sentita l’esigenza di trasparenza e di giustizia contrattuale – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile del Dipartimento Enti Locali Raffaele Ercoli – Il sindacato si farà carico di rappresentare con fermezza le istanze dei dipendenti, chiedendo all’Amministrazione comunale di garantire risposte chiare e tempi certi sul Fondo salariale. Parallelamente, continueremo a vigilare sull’applicazione puntuale del nuovo Ccnl, affinché i diritti e le tutele previsti siano concretamente riconosciuti a tutto il personale. Siamo disponibili ad avviare un dialogo e un confronto costruttivo, nella convinzione che solo una contrattazione trasparente e condivisa possa assicurare equilibrio, motivazione e qualità nei servizi pubblici locali».