Assemblea dei sindaci della Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2023-2025

L’assemblea dei sindaci della Provincia di Frosinone, coordinata dal presidente Luca Di Stefano, questa mattina ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2023-2025 con 61 primi cittadini o loro delegati, in rappresentanza del 67,85 per cento della popolazione. Di Stefano ha ringraziato i sindaci per la numerosa presenza. Il documento contabile redatto dall’Amministrazione provinciale era stato già approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale nei giorni scorsi e, dopo il via libera di questa mattina, dovrà essere di nuovo sottoposto all’attenzione dell’Assise provinciale per la definitiva ratifica. Ad aprire i lavori è stato lo stesso presidente.

Di Stefano ha innanzitutto espresso “solidarietà e vicinanza alle vittime dell’Emilia Romagna colpite da questo grande dramma”. A tal proposito il presidente ha rimarcato la necessità di “fare uno sforzo maggiore per prevenire il dissesto idrogeologico” perché è un problema che riguarda anche il territorio della provincia di Frosinone.

Prima di passare al punto all’ordine del giorno Luca Di Stefano, alla luce del voto amministrativo dello scorso fine settimana, ha salutato i sindaci non rieletti, i nuovi eletti e i riconfermati.

Il responsabile finanziario dell’Amministrazione provinciale, il dott. Andrea Di Sora, ha illustrato il documento contabile con 19 progetti in cantiere che riguardano l’edilizia scolastica e la viabilità.

A chiusura dell’assemblea c’è stato il voto consultivo dell’assemblea, con 61 sindaci presenti che hanno tutti espresso parere favorevole.

A margine dei lavori assembleari il presidente ha di nuovo ringraziato i sindaci per il giudizio favorevole unanime. “Quello di oggi – ha detto Di Stefano – è un passaggio formale che tuttavia conferma un percorso di dialogo e collaborazione già avviato, oltre che di vicinanza reciproca fra l’Amministrazione provinciale e i Comuni. Andiamo avanti su questa strada”.

