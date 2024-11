Assemblea ANCI, il dirigente regionale di ANCI Lazio, Quadrini, verso il 41º congresso nazionale: “ un’opportunità per fare rete e confrontarsi sul futuro dei nostri comuni.”

In vista della 41° Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che si terrà dal 20 novembre presso il Lingotto di Torino, il dirigente regionale di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, sottolinea l’importanza di questa edizione del congresso, che si preannuncia fondamentale per la governance dei comuni italiani.

“Il nostro impegno, come delegazione di ANCI Lazio, è duplice: da un lato, saremo presenti per eleggere il nuovo presidente nazionale, un passo fondamentale per il futuro dell’associazione e per la rappresentanza dei territori a livello nazionale. Dall’altro, sarà l’occasione per confrontarci con le altre realtà locali, scambiare opinioni ed esperienze, e discutere delle buone pratiche che ogni giorno i nostri comuni mettono in campo per migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha dichiarato Quadrini.

Il Congresso di Torino, infatti, rappresenta un momento cruciale non solo per l’elezione del nuovo presidente, ma anche per l’approfondimento delle tematiche legate alla gestione dei comuni, alle politiche locali, e alle sfide future che i territori si trovano ad affrontare. “In un momento storico di grande incertezza, è fondamentale che i comuni lavorino insieme, condividano soluzioni innovative e possano apprendere dalle esperienze positive di altri. Questo congresso è un’opportunità unica per fare rete e costruire una visione comune per il futuro”, ha proseguito Gianluca Quadrini.

La delegazione di ANCI Lazio, composta da sindaci, amministratori locali e dirigenti, partirà per Torino con l’intento di rappresentare le istanze del Lazio e contribuire al dibattito nazionale sui temi centrali per lo sviluppo e la crescita dei territori.

COMUNICATO STAMPA