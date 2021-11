Assegno Unico Universale, Uil Ferentino a fianco dei lavoratori

Con l’entrata in vigore del family act, in particolare della misura ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, le famiglie italiane dovranno fare i conti, da gennaio 2022, con una vera e propria rivoluzione delle prestazioni collegate al reddito e non sempre a loro favore. Da normativa, l’assegno Unico Universale per i figli entrerà in vigore il primo gennaio 2022, assorbendo quasi tutte le precedenti agevolazioni per la genitorialità, ovvero bonus bebè, bonus asilo, bonus nonni, e soprattutto detrazioni fiscali. I nuclei familiari coinvolti sono più di 11.000.000 e il valore economico della manovra fiscale si aggira intorno ai 14 miliardi di euro. La misura di suo, è frutto di una volontà del legislatore di semplificare il quadro normativo e rendere più flessibile l’accesso alle misure welfare. Encomiabile l’obiettivo di introdurre uno strumento unico e semplice, che tenga conto dei carichi familiari e che incentiva il lavoro femminile da un lato, l’autonomia giovanile dall’altro, però, ad oggi si rilevano anche delle criticità rilevanti e penalizzanti per i lavoratori, a partire già da come si procederà alla richiesta della prestazione che non sarà corrisposta in modo automatica. Si dovrà fare specifica domanda all’INPS a partire da gennaio, tramite i patronati e i caf e mentre oggi le detrazioni sono uguali per tutti i redditi, con l’assegno universale è vero che si allarga il bacino dei beneficiari, lavoratori autonomi e non occupati, ma si introduce un requisito non da poco, basato sugli scaglioni ISEE: se oggi i dipendenti hanno in automatico diritto alla detrazione figli che va ad arricchire lo stipendio in busta paga, da gennaio l’assegno (che sostituisce detrazioni IRPEF e ANF) cambierà in base al reddito ISEE, che si ottiene solo previa domanda, con un sussidio che varia in maniera proporzionale con la seguente forbice: • massimo 180 euro a figlio con ISEE fino a 15mila euro (250 dal terzo figlio in poi), • minimo 40 euro a figlio con ISEE oltre 40mila euro. L’aspetto da non sottovalutare è il fatto che l’assegno unico ordinario sostituirà come detto tutte le altre prestazioni e quella più rilevante in busta paga, per un lavoratore dipendente, è la detrazione per figlio a carico che mediamente per redditi irpef inferiore a 50.000 euro si aggira mediamente intorno ai 750.00 annui a figlio. Nella praticità,da simulazioni effettuate, facendo un esempio concreto, un dipendente con reddito da lavoro dipendente sui 22.500 euro e reddito familiare appena sopra i 40mila, con due figli di cui uno minore di tre anni, potrebbe perdere 300 euro al mese (perdendo sia la detrazione per i figli a carico sia gli ANF, che erano stati maggiorati dal decreto ponte 79/2021). E’ opportuno sottolineare, nota dolente, sottaciuta o meglio non analizzata dai più, l’assegno unico universale prevede non soltanto la soppressione delle detrazioni IRPEF e degli ANF in busta paga ma anche delle seguenti misure: • assegno familiari con tre figli minori; • assegno di natalità o bonus bebè; • premio alla nascita o bonus mamma domani. Parimenti, mentre oggi il meccanismo è automatico e le agevolazioni sono applicate dal datore di lavoro in busta paga, da gennaio ci vorranno tutti i tempi tecnici per ottenere un ISEE valido, fare domanda, attendere la verifica INPS di requisiti ed aspettare che vengano erogati i sussidi, senza contare che i requisiti ISEE taglieranno fortemente le attuali agevolazioni, almeno per 200mila nuclei familiari. Appare evidente che, vista la complessità del meccanismo e della rilevanza economica prestazionale, che se gestita in modo affrettato potrebbe rilevarsi penalizzante economicamente per il lavoratore, il caf e il patronato dovranno supportare il lavoratore nella richiesta dell’assegno unico ordinario. La Uil Ferentino da sempre e storicamente vicina alle esigenze di tutti i lavoratori, è a disposizione per la consulenza e la redazione della domanda offrendo la consueta professionalità e serietà.

