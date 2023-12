Assegnato al GRUPPO BAULI il Premio Assochange 2023 (XII EDIZIONE)

Moira Masper: “Per avere avviato un cambiamento culturale a supporto della nuova strategia del Gruppo, accompagnato da un programma di Change funzionale e pervasivo”.



Milano, 5 dicembre 2023 – È stato assegnato alGiunto alla XII edizione, il riconoscimento è stato consegnato in occasione del Convegno di presentazione dei risultati del X Osservatorio sul Change Management in Italia, realizzato da Assochange in collaborazione con il Politecnico di Milano, con il supporto organizzativo di PwC (azienda socia) e con la sponsorship di ANIMA (azienda Socia) e SAIPE. Il Premio è stato consegnato da, presidente e vicepresidente Assochange, ed è stato ritirato da

“Il Premio Assochange 2023 è stato conferito al Gruppo Bauli, ha spiegato Moira Masper, per avere avviato un forte processo di cambiamento culturale a supporto dello sviluppo della nuova strategia del gruppo, legata ai fattori chiave di innovazione, internazionalizzazione ed estensione a nuovi canali distributivi e per avere accompagnato questo processo con un importante programma di Change, funzionale e pervasivo, che prevede una nuova struttura organizzativa, un nuovo modello di leadership e una condivisione dei nuovi valori aziendali più diffusa e basata su un alto coinvolgimento di tutte le persone a ogni livello”

“Ricevere un riconoscimento così importante non può che renderci estremamente orgogliosi, ha dichiarato Fabio Di Giammarco, un riconoscimento che testimonia come il nostro Gruppo sia oggi protagonista di un percorso di trasformazione profonda, volto a mettere in atto una strategia ambiziosa che pone al centro lo sviluppo di nuove categorie di prodotto, di canali di vendita e di mercati geografici. Un’espansione tri-direzionale che traghetterà il Gruppo verso un futuro sempre più orientato alla creazione di valore, custode della propria tradizione secolare e allo stesso tempo proteso verso l’innovazione lungo tutta la filiera. Alla guida di questo percorso abbiamo integrato una nuova leadership team di grande esperienza e talento, abbiamo definito nuovi valori aziendali e una nuova Mission & Vision. Così vogliamo ispirare tutte le persone del Gruppo, che sono la vera forza propulsiva del cambiamento”.

Istituito nel 2012, il Premio Assochange è stato voluto per premiare le organizzazioni e le persone che hanno attivato e realizzato importanti progetti di Change Management a supporto e funzionali a processi di cambiamento organizzativi. Nelle passate edizioni, è stato assegnato a: Comune di Milano (2012), Ferrovie dello Stato (2013), Dallara (2014), Pirelli (2015), ACEA (2016), ENEL (2017), Gruppo Mondadori (2018), ENI (2019), Nestlé (2020), Amplifon (2021), Poste Italiane (2023).

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change Management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.

Bauli S.p.A. è un’azienda italiana leader nel settore dolciario fondata nel 1922 a Verona come piccola pasticceria artigianale. È il principale operatore a livello nazionale nel segmento ricorrenze dove detiene oltre un quarto del mercato a Natale e a Pasqua. Con circa 1300 dipendenti nel mondo e 7 siti produttivi, di cui 6 in Italia, a Castel d’Azzano (VR), Orsago (TV), Romanengo (CR), San Martino Buon Albergo (VR), Altopascio (LU), Guarene (CN), e uno in India, a Baramati. L’azienda vanta oggi un ampio portafoglio di prodotti della ricorrenza e di uso quotidiano a marchio Bauli, Doria, Motta, Alemagna e Bistefani.