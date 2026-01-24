Assalto al bancomat della Bpc in pieno centro: esplosione nella notte, malviventi in fuga

Un violento boato ha squarciato il silenzio della notte, svegliando i residenti del centro di Cervaro. Poco dopo le ore 3, ignoti malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare del Cassinate, situato in piazza Casaburi, utilizzando materiale esplosivo.

La deflagrazione, particolarmente potente, è stata avvertita anche a chilometri di distanza, causando forte allarme tra la popolazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, i responsabili, prima di dileguarsi, avrebbero cosparso la strada di chiodi a tre punte, nel tentativo di ostacolare l’arrivo e l’inseguimento delle forze dell’ordine. Al momento non è stato reso noto l’ammontare dell’eventuale bottino né se il colpo sia andato a segno.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili per identificare i responsabili. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e dei ripetuti assalti agli sportelli automatici nel territorio.

Correlati