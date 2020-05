Assalto ai treni, boom di biglietti venduti per partire lunedì 4 maggio

Siamo al debutto della Fase 2. Ed è boom di biglietti venduti per la prossima settimana da Trenitalia, che aggiunge 4 Frecce tra Torino, Milano e Napoli. A rimettersi in viaggio circa 3 milioni di italiani: si annuncia un esodo verso sud, ma ci sono anche operai del sud che tornano nelle fabbriche del nord prossime alla riapertura e impiegati di nuovo in ufficio. Ai lavoratori della ripresa si aggiunge chi torna a casa, chi rientra nella città di residenza o dove ha il domicilio, come universitari fuorisede o lavoratori bloccati nelle città ma in stand-by perché le attività sono ancora chiuse.Sui treni, molti dei quali al completo, la capienza è dimezzata, per tenere le distanze. Per il sold out conta pure l’assenza di Italo, che ha ridotto all’osso i collegamenti e riprenderà a viaggiare il 17 maggio. Stessa data per Flixbus, la compagnia di bus low cost che ha allungato lo stop di altre settimane. A ranghi ridotti ma in servizio invece Alitalia, che ha diminuito i voli, specie verso le isole.In Piemonte da lunedì 4 ripartirà il 45 – 50% dei bus e treni. Un piano di ripresa dei servizi consistente. L’assessore ai Trasporti della Regione Marco Gabusi ha sottolineato la difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento: «Trenitalia e le imprese locali che erogano servizi di trasporto pubblico hanno dimostrato ampia disponibilità per potenziare le misure di sicurezza, dall’igienizzazione all’allestimento a posti ridotti, ma non possono essere lasciate sole Non possiamo pensare che le aziende siano responsabili dei controlli a bordo dei mezzi, così come non è chiaro chi si accollerà i problemi di cassa dovuti alla ridotta capienza a bordo».

fonte lastampa.it foto web