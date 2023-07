Ass. Manuela Rinaldi, incontro ANBI Lazio: lavorare in sinergia per valorizzare le opere di bonifica

«Sono estremamente soddisfatta per l’incontro che si è tenuto nella sede di Anbi Lazio, a Fiumicino. Una riunione nel corso della quale i Consorzi di Bonifica regionali hanno presentato le proposte elaborate sulle esigenze infrastrutturali per proseguire nel lavoro di valorizzazione di opere importanti in tutto il Lazio». Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi«Le infrastrutture idriche dei consorzi di bonifica – ha aggiunto – sono importanti sia da un punto di vista agricolo sia per la sicurezza idraulica delle aree urbane», conclude l’assessore Rinaldi.

comunicato stampa