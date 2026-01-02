Asportato a Sora un polipo del colon di 3 cm con tecnica mininvasiva FTRD: evitato intervento chirurgico a una giovane paziente

Un importante risultato clinico è stato raggiunto presso il Centro Endoscopico dell’ospedale SS. Trinità di Sora, dove una giovane paziente è stata trattata con successo grazie a una procedura innovativa e mininvasiva che ha permesso di evitare un intervento chirurgico di resezione del colon.La paziente, inizialmente valutata in un centro endoscopico fuori provincia, presentava un polipo del colon di circa 3 cm, localizzato in un tratto di parete assottigliata e con segni sospetti di infiltrazione. In quella sede era stata prospettata la necessità di un intervento chirurgico demolitivo. Rivoltasi successivamente al Centro Endoscopico del P.O. di Sora, la paziente è stata sottoposta a una nuova valutazione e, grazie all’esperienza del team, è stata candidata a una procedura avanzata: la FTRD (Full-Thickness Resection Device), una tecnica endoscopica che consente la resezione a tutto spessore della parete intestinale, rimuovendo completamente la lesione in un’unica seduta.L’intervento è stato eseguito in regime ambulatoriale, dal dottor Massimo Pompa, unico endoscopista attualmente formato ed esperto nell’utilizzo di questa metodica, senza necessità di ricovero e con un recupero immediato, garantendo alla paziente un trattamento efficace, sicuro e altamente conservativo. La procedura ha permesso di evitare l’intervento chirurgico precedentemente indicato.La tecnica FTRD rappresenta oggi una delle soluzioni più avanzate per il trattamento mininvasivo delle lesioni tumorali del colon in fase iniziale, offrendo un’alternativa alla chirurgia tradizionale nei casi selezionati.La Direzione Aziendale esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, che conferma l’impegno dell’ASL Frosinone nel potenziare l’offerta di tecniche innovative e nel garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più efficaci, sicuri e orientati alla minima invasività.

