Aspettando la Festa del Tartufo di di Campoli Appennino

Tutto pronto per il prossimo appuntamento della della 37°festa del Tartufo bianco e nero di Campoli Appennino; l’evento, promosso dall’amministrazione comunale, con il contributo di ARSIAL, arrivato ormai, alla sua 37 esima edizione, avrà il suo start di preparazione, con gli ultimi 3 giorni del week end di Settembre; Dal 27 al 29 Settembre, si terranno infatti, 3 giornate di avvicinamento alla festa vera e propria, che si terrà il 9,10, 16 e il 17

Novembre 2024.

Nella giornata di Venerdì 27 Settembre, presso il centro servizi PNALM, rifugio escursionistico “Orsa Maggiore”, in località Cicerone, alle ore 11.00,ci sarà, prima la conferenza stampa di presentazione e a seguire, dalle 12.00, si svolgerà il seminario, “Tavolo delle tipicità del Lazio” , con esperti del settore tartuficolo e interventi delle aziende del Tartufo di Campoli Appennino; L’ oggetto, sarà la sensibilizzazione e la formazione, alla Sostenibilità del comparto, all’attenzione per la conservazione dei paesaggi, alle sue biodiversità e alla cura del suolo, nonché, i temi relativi alla multifunzionalità delle aziende agricole, e al loro ruolo sociale e di sostegno nella filiera corta. Il tutto, terminerà con delle degustazioni guidate delle prelibatezze del Lazio.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si terrà la presentazione del primo corso Sommelier del Tartufo”;una vera eccellenza e novità, per appassionati e amatori. I temi, percorrerranno la bilogia, la classificazione, il riconoscimento, gli ambienti tipici, le tecniche moderne e i modelli di coltivazione.

Gli interventi, saranno curati dal Presidente dell’associazione tartufai, dott. Policella e dal Prof. Bencivenga, autore del manuale di tartuficoltura.

Sabato 28 Settembre, dalle 10.00, ritrovo in piazza Umberto I, per vistare le aziende di produzione del Tartufo e le attrazioni di eccellenza del territorio: La nuovissima “Big bench”,la Panchina gigante che affaccia, in zona San Pancrazio, per uno sguardo sulla valle senza eguali, l area faunistica dell’orso e infine la torre medievale; il tutto attraverso visita guidata.

Nel pomeriggio, dalle 17.30, presso il colle San Pancrazio, gli ospiti potranno godersi l’aperitivo con i prodotti tipici del luogo e un brindisi con uno sguardo mozzafiato, dalla panchina gigante.

Domenica 29 settembre, l’evento avrà il suo culmine, con la consegna deli attestati di partecipazione, ai corsisti “Sommelier del Tartufo”, previsto per le 12.00, in Piazza Umberto I.