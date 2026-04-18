ASP FROSINONE INAUGURA “NIDÓ”: ALLA ASL NASCE IL NIDO AZIENDALE

Giovedì 23 aprile 2026, alle 11.30, nella sede della Asl di Frosinone, in via Armando Fabi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidó”. Il progetto, realizzato grazie alla proficua collaborazione tra l’Azienda di servizi alla persona Asp Frosinone, l’Azienda sanitaria locale e l’assessorato all’Inclusione sociale della Regione Lazio, rappresenta un passo significativo per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie e al territorio. La struttura, finanziata dalla Regione Lazio con Determinazione del 13 dicembre 2023, sarà a servizio non solo dei dipendenti dell’Azienda sanitaria, che conta nel suo organico 4.275 lavoratori, ma anche dei cittadini di Frosinone.

PROGRAMMA

Introduzione e moderazione

Manuela Mizzoni – Direttore Generale ASP Frosinone

Saluti istituzionali

Riccardo Mastrangeli – Sindaco del Comune di Frosinone

Luca Di Stefano – Presidente della Provincia di Frosinone

Arturo Cavaliere – Direttore Generale ASL Frosinone

Alessia Savo – Presidente Commissione Sanità Regione Lazio

Interventi

Gianfranco Pizzutelli – Presidente ASP Frosinone

Massimiliano Maselli – Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio

Al termine della cerimonia inaugurale è prevista la visita della struttura, con presentazione degli spazi e dei servizi del nuovo asilo nido aziendale.