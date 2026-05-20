Asl , tre giornate gratuite della microchippatura, Cassino, Frosinone e Alatri

Il Servizio Veterinario – UOC Sanità Animale della ASL Frosinone organizza tre giornate gratuite di microchippatura gratuita: il 23 maggio a Cassino, il 30 a Frosinone e il 6 giugno ad Alatri. Lo scopo è promuovere la lotta al randagismo e consentire la rintracciabilità in caso di smarrimento o abbandono.

Le attività di microchippatura gratuite sono rivolte ai residenti della provincia di Frosinone, possessori di cani, con priorità alle fasce deboli e a persone socialmente fragili, a persone anziane e soprattutto ai possessori di cani a rischio di riproduzione incontrollata come i cani di proprietà di allevatori in aree rurali.

23 maggio a Cassino, in via G. Di Biasio presso l’ex ospedale (ambulatorio del Servizio Veterinario); a Frosinone il 30 maggio, in viale Mazzini presso l’ex ospedale (ambulatorio del Servizio Veterinario); il 6 giugno ad Alatri negli ambulatori del Servizio Veterinario in s.s. 155 loc. La Donna. Per ogni giornata sono previsti massimo 80 microchip. In seguito, saranno comunicati nuovi appuntamenti presso gli altri ambulatori. Le giornate si svolgeranno il, inpresso l’ex ospedale (ambulatorio del Servizio Veterinario); ailinpresso l’ex ospedale (ambulatorio del Servizio Veterinario); iladnegli ambulatori del Servizio Veterinario in. Per ogni giornata sono previsti massimo 80 microchip. In seguito, saranno comunicati nuovi appuntamenti presso gli altri ambulatori.

La microchippatura consente di inserire a livello sottocutaneo un trasponder, vale a dire un dispositivo elettronico con un codice numerico univoco associato ai dati del proprietario. È utile a identificare gli animali smarriti, a viaggiare ed è obbligatorio per legge e aiuta a combattere il randagismo.