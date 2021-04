ASL, terapia con anticorpi monoclonali in Provincia di Frosinone

È partita, presso l’Ospedale F. Spaziani di Frosinone, la terapia con anticorpi monoclonali contro il COVID-19.

Gli anticorpi monoclonali agiscono legandosi al COVID-19, impedendone l’ingresso nelle cellule umane e la successiva replicazione. Si tratta di una terapia molto specifica che mostra la sua efficacia solo nelle fasi iniziali della malattia con esordio da non oltre 10 giorni. I criteri specifici per l’arruolamento in terapia riguardano pazienti con età superiore ai 12 anni, COVID-19 positivi, con specifici fattori di rischio, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia per COVID-19 e che presentano sintomi lievi o moderati, ma nei quali la malattia potrebbe evolvere verso una forma grave.

Il reclutamento alla terapia avviene attraverso i Medici di Medicina Generale, attraverso le USCAR o i Pronto Soccorso, mediante l’invio di un apposito modulo al Centro di somministrazione dell’Ospedale F. Spaziani (mail: centromonoclonalicovid@aslfrosinone.it). Qui i Medici valutano l’eleggibilità al trattamento e programmano la terapia che prevede infusioni di 60 minuti, seguiti da 60 minuti di osservazione. Effettuata la somministrazione, i pazienti saranno seguiti a distanza dal Centro per un periodo di 30 giorni, al fine di valutare l’efficacia della terapia e l’insorgenza di eventuali effetti collaterali.

La prima terapia è stata somministrata già il 27 marzo 2021, grazie allo sforzo congiunto dei reparti di Medicina, Malattie Infettive, la UOC di Farmacia e di tutto il team che ha creduto e crede in questa nuova arma contro il Coronavirus.

Ad oggi, sono stati trattati nella ASL di Frosinone 16 pazienti con anticorpi monoclonali, arruolati per lo più da Medici di Medicina Generale. Pertanto, un’interazione sincrona e tempestiva tra ospedale e territorio svolge un ruolo chiave nella lotta al COVID-19, soprattutto nell’affrontare la malattia in fase precoce per evitare l’evolversi del quadro clinico verso forme più gravi di malattia.

La prossima settimana la terapia sarà somministrata anche nell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

