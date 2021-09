ASL Frosinone – Vaccino Covid: terza dose Case di Riposo e RSA

La ASL di Frosinone ha già pianificato la programmazione giorno per giorno della somministrazione della dose aggiuntiva vaccinale per gli ospiti e gli operatori delle RSA e delle Case di riposo.Stamattina è iniziata la somministrazione della dose aggiuntiva a Villa Emilia a Ceprano: 22 dosi, 18 ospiti e 4 operatori. La somministrazione del vaccino è stata effettuata dalla equipe itinerante.

Domani, sarà la volta di Madre Agnese e Villa Aurora, a San Giovanni Incarico.

Il 30 settembre l’equipe si recherà a Villa Algisa ad Arce e Villa Ebe a Fiuggi.

Le RSA si sono rese disponibili per la somministrazione della terza dose – così come era avvenuto per il ciclo vaccinale di base – e stanno acquisendo le adesioni degli ospiti interni.

Prosegue la somministrazione della terza dose per gli immunodepressi . Ad oggi ne sono già state somministrate 368.

Da stanotte, si aprirà la possibilità della prenotazione per gli over 80 che vorranno effettuare la terza dose.

ufficio Stampa ASL Frosinone

foto archivio