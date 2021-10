ASL Frosinone, vaccinazione anticovid/antifluenzale

La circolare del Ministero della Salute del 08/10/2021 ha previsto la possibilità di somministrazione di una dose 3° “booster” di vaccino a mRNA (Comirnaty), a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda dose (ovvero dal completamento del ciclo primario), per le seguenti categorie:

soggetti di età ≥ 80

personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, secondo le attuali indicazioni (soggetti di età ≥ 60)

persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale o maggiore di 18 anni (Tabella n.1)

soggetti di età ≥ 60

Gli utenti hanno la possibilità di vaccinarsi rivolgendosi agli HUB vaccinali, tramite prenotazione online/accesso diretto, o anche ai propri MMG/PLS, i quali possono co-somministrare in un’unica seduta sia il vaccino anti SARs CoV-2/COVID-19 e sia il vaccino antinfluenzale già distribuito a tutti i medici la scorsa settimana.

Si ribadisce che deve essere utilizzato come dose “booster” (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a distanza di 6 mesi il vaccino a mRNA Comirnaty di BioNTech/Pfizer, indipendentemente dal vaccino utilizzato per i ciclo primario.

Per le 3° dosi addizionali degli immunodepressi (circolare del Ministero della Salute n. 41416-14/09/2021- Tabella n.2) è possibile utilizzare uno qualsiasi dei due vaccini a mRNA autorizzati in Italia, Comirnaty di BioNTech/Pfizer (soggetti di età ≥ 12 anni) e Spikevax di Moderna (soggetti di età ≥ 18 anni), indipendentemente dal vaccino utilizzato per i ciclo primario.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE