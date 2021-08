ASL Frosinone: “Tamponi senza prenotazione”

La ASL di Frosinone informa i cittadini che i tamponi vengono regolarmente effettuati presso i tre Drive-in nel territorio della provincia.

Ѐ necessario presentarsi soltanto con l’impegnativa cartacea o dematerializzata rilasciata dal proprio medico curante, la tessera sanitaria e un documento di identità.

La ASL di Frosinone continua regolarmente il servizio di screening nonostante il disservizio causato dal virus – che ha attaccato il portale della Regione Lazio – che blocca il servizio di prenotazione.

L’esito del tampone si ritira pressi i 4 Centri di Prenotazione Unica (CUP), nei rispettivi distretti.

In attesa di conoscere l’esito dell’esame, è importante seguire le indicazioni per l’isolamento, evitando i contatti sociali e rispettando ogni regola di igiene e protezione, come usare la mascherina, lavare spesso le mani e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.

