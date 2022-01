ASL Frosinone: “Tamponi, insieme alla tessera sanitaria necessario esibire anche documento d’identità”

Si avvisa la cittadinanza che è necessario esibire, assieme alla tessera sanitaria, un documento d’identità valido per l’effettuazione del tampone diagnostico.Il documento deve essere prontamente esibito per non rallentare le operazioni.Tale collaborazione da parte dei cittadini permetterà di assicurare una corretta tracciatura.

COMUNICATO STAMPA

