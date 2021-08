ASL Frosinone, tamponi in emergenza per attacco cybernetico Regione Lazio

Si informano i cittadini della ASL di Frosinone che fino al perdurare del blocco dei sistemi informatici regionali sarà possibile effettuare i tamponi molecolari/antigenici presso i drive-in della ASL di Frosinone tramite accesso diretto muniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria, e richiesta cartacea del medico.Potranno effettuare i tamponi i soggetti in possesso di ricetta medica cartacea con indicazione diagnostica per: sintomatologia per sospetto COVID-19, contatto di caso COVID-19, inizio o fine quarantena/isolamento, e per necessità di ricovero ospedaliero.A far data dal 06/08/2021 gli esiti dei tamponi potranno essere ritirati dal giorno successivo all’effettuazione degli stessi presso le seguenti sedi RECUP dal lunedì alla domenica, dalle ore 13.00 alle ore 18.00:

Distretto A: postazione CUP Presidio Sanitario Via Onorato Capo 2 – Anagni

Distretto B: postazione CUP ex Ospedale Viale Mazzini snc – Frosinone

Distretto C: postazione CUP Ospedale SS.Trinità – Sora

Distretto D: postazione CUP Ospedale S. Scolastica – Cassino

La suddetta modalità di ritiro dei referti dei tamponi COVID-19 continuerà ad essere in vigore anche dopo il ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici regionali, attraverso i quali il referto sarà visualizzabile sul fascicolo sanitario personale.

Dal 06/08/2021 verrà disattivato l’indirizzo mail: referticovid@aslfrosinone.it che non sarà più utilizzabile per richiedere il referto.

Ufficio Stampa ASL Frosinone – foto archivio