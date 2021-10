ASL Frosinone: somministrazione di terze dosi “booster”

La pandemia continua e, a quasi 2 anni dall’inizio di tutto, il COVID-19 è ancora presente tra noi, ma fortunatamente la scienza ha portato, in tempi rapidi, alla presenza sul mercato di vaccini efficaci e sicuri che somministrati su vasta scala hanno dunque permesso di ridurre drasticamente il numero di contagiati e di pazienti deceduti.

La somministrazione ha in primis interessato i pazienti fragili o gli ultraottantenni che rappresentano le due categorie di persone maggiormente a rischio di contrarre il virus e soprattutto di sviluppare una sintomatologia grave o fatale. Pertanto, è fondamentale che i nostri cari più fragili perché anziani o con pluripatologie siano tutelati mediante la somministrazione del vaccino anti-Covid e della sua terza dose. La terza dose permette infatti di “risvegliare” il sistema immunitario dei pazienti fragili o anziani, permettendo di stabilizzare nel tempo la risposta immunitaria e la protezione dal virus.

Dal 27 Settembre infatti è partita in tutta Italia, la somministrazione di terze dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 per gli over 80 e il personale/ospiti dei presidi residenziali per anziani e in seguito è stata ampliata agli over 60, a tutti i pazienti fragili di età uguale o maggiore di 18 anni e a tutti gli operatori sanitari in seguito alla sopraggiunta circolare ministeriale dell’ 08 di ottobre.

L’ASL di Frosinone si è immediatamente attivata, in base alle indicazioni ministeriali e dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose, ha già somministrato finora n.4.489 dosi booster, di cui: 1.500 somministrate nelle RSA/Case di Riposo (ospiti e operatori sanitari) da parte delle equipe itinerante del Servizio Vaccinale; n.150 dosi sono state già somministrate al domicilio dei pazienti da parte del Servizio di Assistenza domiciliare e il restante è stato somministrato dagli hub vaccinali aziendali dove la vaccinazione è libera e senza obbligo di prenotazione.

Ancora una volta si è rivelata preziosa la collaborazione con i MMG che hanno già somministrato 198 terze dosi booster anti-COVID e già n. 7.186 dosi di vaccino antinfluenzale/antipneumococcico, la cui campagna è iniziata il 05 di Ottobre.

Si ricorda che la somministrazione delle 3 dosi “booster” potrà essere effettuata tramite prenotazione online sul portale della Regione Lazio: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home o presso gli hub vaccinali aziendali mediante accesso diretto muniti di un documento di identità e della tessera sanitaria. Le sedi e gli orari sono consultabili sul sito aziendale.

Altresì la vaccinazione potrà essere effettuata presso il proprio medico di medicina generale.

Sappiamo, dunque, che il vaccino è sicuro ed efficace e chi è vaccinato corre molti meno rischi di finire in terapia intensiva o morire di covid rispetto a chi non lo è. La terza dose è esattamente uguale alla prima e alla seconda.

COMUNICATO STAMPA