Asl Frosinone: “Settimane della sicurezza nei luoghi di lavoro – 16^ Edizione”

Campagna Europea 2022 per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, tramite il proprio Dipartimento di Prevenzione, anche quest’anno, a partire dal mese di ottobre, promuove la XVI edizione delle “Settimane della Sicurezza”, manifestazione a tema che si prefigge di offrire un contributo importante alla diffusione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro e costituisce l’estrinsecazione locale della Campagna coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi partner negli Stati membri dell’UE.

I soggetti interessati potranno trovare, in occasione di questo evento, un utile momento che possa implementare quel processo formativo che la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro nonché i piani regionali di prevenzione individuano come fondamentale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Anche gli studenti degli Istituti Superiori e quelli universitari del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, istituito a Frosinone ormai da un ventennio dall’Università di Roma “La Sapienza” in sinergia con l’ASL, che rappresentano il futuro dell’impegno nella prevenzione, saranno destinatari di appositi seminari.

Il concetto in cui si crede fermamente è che la sinergia tra Enti pubblici, Associazioni Datoriali e dei Lavoratori sia un modello vincente finalizzato al contenimento degli infortuni e delle malattie professionali.

Non solo, quindi, ispezioni, ma anche informazione, formazione e sensibilizzazione debbono rappresentare l’impegno quotidiano dei Servizi di Prevenzione della ASL Frosinone.

L’inaugurazione dell’iniziativa, alla presenza di autorità, ordini professionali, stakeholders si terrà a Frosinone, Salone della Provincia, il giorno 25 ottobre 2022 dalle ore 10 alle 12,30

Il programma è riportato nell’allegato al comunicato stampa.

I partner della manifestazione sono tutte le Istituzioni Regionali e Locali, gli Ordini Professionali e le Organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro che fin da ora si ringraziano per la gradita collaborazione.

PROGRAMMA

Ore 10,00 Apertura dei lavori

Ore 10,15 Saluto delle Autorità

Ore 11,15 Presentazione del programma della manifestazione

Ore 11,30 Interventi delle Associazioni dei Lavoratori, dei Datori di Lavoro, degli Ordini Professionali e degli altri stakeholders

Ore 12,30 Chiusura dei lavori