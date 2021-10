ASL Frosinone: “Settimane della sicurezza nei luoghi di lavoro 01 – 25 ottobre 2018 – 15^ Edizione”

Questo slideshow richiede JavaScript.

Campagna Europea 2021 per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le settimane della sicurezza 2021 che si svolgono a Frosinone e Provincia costituiscono l’estrinsecazione locale della Campagna coordinata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi partner negli Stati membri dell’UE.

Lo scopo della campagna è offrire un contributo alla diffusione della cultura della sicurezza, rendendo partecipi, in primo luogo, coloro che hanno il dovere morale e la responsabilità giuridica di garantire la sicurezza e la salute in ordine a qualsiasi aspetto collegato all’attività lavorativa.

La manifestazione organizzata dalla ASL Frosinone tramite il proprio Dipartimento di Prevenzione riveste un forte carattere didattico-formativo con l’effettuazione di numerosi seminari sia in presenza che in modalità on line.

Essa si propone come occasione, altresì, di analisi delle attuali strategie e risorse per la sicurezza e salute nel lavoro e della verifica della consapevolezza dell’importanza della valutazione dei rischi, della manutenzione e delle buone prassi quale atto cardine nella giusta direzione ai fini del contenimento degli infortuni e delle malattie professionali.

Si persegue, in tal modo, nel delicato settore della prevenzione negli ambienti di lavoro, l’attività di promozione della cultura della prevenzione.

Non solo, quindi, ispezioni ma anche informazione, formazione e sensibilizzazione debbono rappresentare l’impegno quotidiano dei Servizi di Prevenzione della ASL Frosinone.

Destinatari saranno i lavoratori, i datori di lavoro e tutte le altre figure interessate alla sicurezza sul lavoro potranno trovare, in occasione di questo evento, un utile momento che possa implementare quel processo formativo che la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro individua come fondamentale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Unitamente ad essi, anche gli studenti del corso di Laurea in Tecniche della prevenzione istituito a Frosinone ormai da un ventennio dall’Università di Roma “La Sapienza” in sinergia con l’Azienda USL (che rappresentano il futuro dell’impegno nella prevenzione) potranno ampliare le proprie conoscenze.

I partner della manifestazione sono tutte le Istituzioni Regionali e Locali, gli Ordini Professionali e le Organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

L’inaugurazione, alla presenza di autorità, ordini professionali, stakeholders si terrà a Frosinone, Salone della Provincia dalle ore 10 alle 12,30

Il programma è riportato nell’allegato alla presente nota.