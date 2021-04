Asl Frosinone: “Se il virus ti isola, noi ci siamo”

Se il virus ti isola, noi ci siamo.

Per l’attuale situazione pandemica riorganizziamo il nostro servizio telefonico avendo acquisito competenze ed esperienze in grado di dare risposte migliori e più efficaci ai cittadini.

Pertanto, il servizio si aggiorna secondo le seguenti modalità: numero telefonico dedicato

📞 388.9859410

attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.

Se trovate occupato o non rispondiamo, state tranquilli, richiameremo noi il prima possibile.

