ASL Frosinone, sabato 12 aprile convegno di geriatria sulla malattia di Alzheimer

Dal Piano Nazionale Demenze al Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024-2026, è il titolo del convegno che si terrà sabato 12 aprile, a partire dalle ore 8.45, nel Palazzo Badiale di Cassino in piazza Corte. La giornata, promossa dall’ASL Frosinone, si concentra su una delle patologie più diffuse e in rapido aumento: la demenza.

Obiettivo del convegno, accreditato per diverse figure specialistiche in ambito sanitario, è evidenziare gli aspetti epidemiologici e clinici e delineare nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche. Partendo da un’analisi del Piano Nazionale Demenze con le sue indicazioni strategiche e i suoi percorsi operativi, si affronteranno i complessi aspetti organizzativi della gestione l’alto impatto sociale della demenza, da cui più di cinquanta milioni di persone ne sono affette a livello globale e rappresenta, ormai, la settima causa di morte.

Nel corso della giornata saranno presentati i dati della Regione Lazio relativi al Progetto sulla Diagnosi tempestiva del Disturbo Neurocognitivo Maggiore (DNC) realizzato con il primo finanziamento del Fondo Alzheimer del Ministero della Salute e coordinato, per il territorio della Provincia di Frosinone, dal Direttore Sanitario aziendale, dott. Luca Casertano e dalla dott.ssa Claudia Bauco, Responsabile dell’UOC Geriatrica – PO Cassino nonché responsabile scientifico del convegno.

Il convegno si muove nell’ambito di una grande tradizione della Geriatria della Provincia di Frosinone che ha avuto in Cassino il suo punto di riferimento storico e di cui autentici maestri e pionieri sono stati il dott. Oreste Del Foco e il dott. Luigi Di Cioccio.