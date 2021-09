ASL Frosinone: “Ripartono le attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Benedetto”

Lunedì 20 settembre ripartono le attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Benedetto che serve tutta l’area nord della provincia di Frosinone. È terminata la prima fase dei lavori interni alla struttura mentre proseguono i lavori di ampliamento dei nuovi moduli aggiuntivi. L’ing. Roberto Pro rassicura i cittadini sulla sicurezza dell’accesso ma al contempo li esorta a rispettare le regole del cantiere esterno alla struttura. Sono state apportate importanti modifiche strutturali e un più avanzato modello logistico organizzativo per rendere più agevole l’accesso degli utenti e una più ottimale gestione della diversa casistica. Ringraziamento sentito va all’artista Luigi Fiorletta che ha donato tre sue opere alla ASL, nell’ambito della manifestazione di interesse lanciata al fine di umanizzare gli spazi e per costruire un senso di rispetto e una migliore alleanza fra paziente e professionista in un luogo di cura accogliente.