ASL Frosinone: Proteggiamoci per essere più liberi

Tra la popolazione assistita nella ASL di Frosinone il 50% dei giovani tra i 16 e i 19 anni e il 55% dei giovani tra i 20 e 29 anni hanno aderito alla campagna vaccinale.Siamo molto prossimi all’obiettivo di raggiungere l’ immunità di comunità, ma proprio perché siamo nell’ultimo tratto del percorso, quando siamo vicini alla meta, c’è bisogno di un sforzo ulteriore, forse maggiore di quello fatto finora,Nelle ultime settimane, infatti, sono aumentati i casi di positività di interi nuclei familiari. Alcuni sono no vax, ma più della metà sono riconducibili a festicciole tra adolescenti e diversi appartengono anche allo stesso nucleo familiare.I dati mostrano una buona copertura per tutte le altre fasce di età.Proprio per questo, dobbiamo spingere alla vaccinazione l’altra metà dei giovani affinché non siano loro i vettori del virus per tutti gli altri.Finché non siamo tutti vaccinati, il virus trova sempre dove accomodarsi e girare e viaggiare fra tutti.Proteggiamoci!

comunicato stampa ASL FROSINONE – foto archivio