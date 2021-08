ASL Frosinone: “Proseguono gli Open Day vaccino anticovid, per tornare a scuola in sicurezza”

Il 18 e il 19 agosto, vaccino Moderna, per tutta la popolazione over 12, allo PO Spaziani di Frosinone, senza prenotazione, accesso diretto e contingentato, dalle ore 9 alle 13.Il 19 agosto, vaccino Pfizer (100 dosi), per la fascia di età 12-20 anni, allo PO Spaziani di Frosinone, senza prenotazione, accesso diretto e contingentato, dalle ore 16 alle 20.

comunicato stampa ASL Frosinone – foto archivio

