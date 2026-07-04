ASL Frosinone, più medici nei Pronto Soccorso: via al concorso

FROSINONE – Un importante passo avanti per il rafforzamento della sanità provinciale. L’ASL di Frosinone ha avviato la procedura autonoma per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici nella disciplina di Medicina d’Urgenza, destinati a potenziare la rete dei Pronto Soccorso del territorio.

L’obiettivo è garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze, consolidando gli organici dei presidi ospedalieri e migliorando la qualità dell’assistenza ai cittadini. Il bando rappresenta un intervento concreto per affrontare la cronica carenza di personale sanitario e assicurare maggiore continuità nei servizi di emergenza.

Le nuove assunzioni rientrano nel piano di rafforzamento della rete ospedaliera promosso dall’Azienda Sanitaria, che punta anche alla valorizzazione delle professionalità e al miglioramento delle condizioni di lavoro nei reparti più esposti alla pressione assistenziale.

Parallelamente, l’ASL prosegue gli investimenti sulle strutture sanitarie provinciali, con interventi di ammodernamento e riqualificazione destinati a rendere gli ospedali più efficienti, sicuri e funzionali.

L’iniziativa rappresenta un segnale positivo per il sistema sanitario della provincia di Frosinone, con la prospettiva di ridurre le criticità nei Pronto Soccorso e offrire un servizio sempre più tempestivo e qualificato ai pazienti.