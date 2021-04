ASL Frosinone: “Parte lo screening dei bambini con tamponi salivari”

Domani riaprono le scuole e la maggior parte dei nostri ragazzi tornerà tra i banchi in modalità tradizionale. Per garantire sicurezza e tranquillità, continua lo screening a campione.

Grazie alla Regione Lazio, la ASL di Frosinone estende l’offerta – su base volontaria – di screening con tampone salivare Covid 19 per i bambini dai 13 anni in giù.

Parte dal Comune di Amaseno il primo screening si effettua nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l’ 8 di aprile 2021.

La campagna continua il 10 di aprile, sempre con personale USCAR, nelle scuole del Comune di Veroli, per poi proseguire negli altri Comuni dove sono presenti le scuole di infanzia, elementari e secondarie di primo grado.

“Ampliamo il percorso per il tracciamento e la sorveglianza anche con i test salivari più adatti per i bambini – spiega la dottoressa Rosa Ferri, referente del coordinamento della Asl di Frosinone con le scuole – Un metodo sicuramente meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, perché non c’è bisogno della manovra di inserimento nella cavità nasale e nella gola. Il tampone, un rullo assorbente, è come un lecca-lecca. Inoltre ha dei tempi di elaborazione e di risposta pressoché simili a quelli del molecolare, vale a dire circa un’ora.”

Le caratteristiche di affidabilità sicurezza e velocità lo rendono un’arma in più per tenere sotto controllo l’andamento del contagio e la facilità di esecuzione potrà consentire di risparmiare risorse professionali sanitarie preziose impegnate nella campagna vaccinale Covid-19 in corso.

Grazie alle sue caratteristiche il nuovo sistema è in grado di velocizzare l’individuazione del virus, con importanti vantaggi rispetto al tampone naso faringeo in termini di semplicità, invasività, velocità e ripetibilità di prelievo e può essere processato senza difficoltà nei laboratori che svolgono analisi di campioni per Covid-19.

La Asl di Frosinone si aspetta una grande adesione da parte dei genitori. “Siamo convinti che ci sarà una grande adesione ai tamponi salivari. C’è grande consapevolezza da parte dei genitori che si sentono supportati soprattutto perché ci rechiamo direttamente in loco a fare i tamponi”, afferma la dottoressa Ferri.

Continua anche ad aprile lo screening nei Drive-in nelle sezioni dedicate agli studenti dai 13 anni in su, avviati dalla Asl dal mese di gennaio. I tamponi in questo caso sono antigenici rapidi e non c’è bisogno dell’impegnativa del medico. Per la prenotazione basta inserire il codice fiscale.

Lo screening è a disposizione anche del personale della scuola, docente e non docente, che possono usufruire del servizio indicando il nome dell’istituto di appartenenza.

Comunicato stampa Direzione Generale ASL FR