Asl Frosinone, Ottobre Rosa: Screening gratuito per la prevenzione del Melanoma Cutaneo

La ASL di Frosinone, nell’ambito delle iniziative promosse per l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla salute femminile, organizza una giornata di screening gratuito delle lesioni pigmentate per la prevenzione del Melanoma Cutaneo.
L’iniziativa, promossa dalla U.O.S.D. di Dermatologia, diretta dal dottor Franco Lunghi, prevede 100 visite dermatologiche gratuite rivolte alle donne dai 15 anni in su.
Gli screening si svolgeranno nella giornata di martedì 21 ottobre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso gli ambulatori della U.O.S.D. Dermatologia, Palazzina Q, via Armando Fabi, piano 3. Le prenotazioni saranno gestite tramite il CUP aziendale, chiamando il numero dedicato 0775/8822452, attivo da venerdì 17 ottobre 2025, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
“La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé – sottolinea la direttrice sanitaria, Maria Giovanna Colella – e iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza del controllo dermatologico”.