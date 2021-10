ASL Frosinone “Ottobre Rosa” per tutte le donne della provincia

“OLTRE IL COVID” preoccupiamoci di prevenire il tumore al seno!

In continuità con gli anni precedenti, la Regione Lazio rinnova il suo impegno nella lotta ai tumori al seno, attraverso la Campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria “Ottobre Rosa”.

Durante tutto il mese di ottobre si potranno effettuare gli esami per la diagnosi precoce del tumore della mammella: la ASL di Frosinone mentre continua a controllare la diffusione dell’epidemia, vuole andare “oltre il COVID” e non trascura le altre malattie che continuano ad incidere sulla salute della popolazione, perciò, come ogni anno aderisce alla Campagna.

In questa occasione la Direzione Generale della ASL fa un appello a tutte le donne che di solito “pensano alla salute e ai problemi di tutti gli altri,” a volte trascurando a se stesse: “facciamoci del bene! Partecipiamo ai programmi di screening organizzati”.

La ASL di Frosinone partecipa alla Campagna di prevenzione “OTTOBRE ROSA” con le seguenti modalità:

Alle DONNE DELLA FASCIA DI ETA’ 50-74 ANNI, target degli ordinari programmi di screening, è dedicata in particolare la terza e la quarta settimana del mese di Ottobre . Le donne potranno effettuare la mammografia GRATUITA , SENZA NECESSITA’ DI DOVERSI PROCURARE UNA PRESCRIZIONE MEDICA ; per prenotarsi devono telefonare, dalle 9,30 alle 13,30, al NUMERO VERDE SCREENING dedicato 800 003 422, recandosi quindi il giorno dell’appuntamento fissato presso la Radiologia dei seguenti presidi;

Sede Giorno di ottobre e orario Ospedale S.Benedetto” di Alatri Sabato 23/30 ore 8-14 Ospedale “S.Scolastica” di Cassino Mercoledì 20/27/ ore 14-20 Sabato 23/30 ore 8-14 Ospedale “F.Spaziani” di Frosinone Giovedì 21/28 ore 8-14 Ospedale ”SS.Trinità”di Sora Giovedì 21/28 ore 14-20 Sabato 23/30 ore 8-14

La promozione della prevenzione del tumore al seno coinvolge anche le DONNE DELLA FASCIA DI ETA’ 45-49 ANNI, normalmente ESCLUSE DAL PROGRAMMA DI SCREENING, le donne in questa fascia dì età purchè non abbiano eseguito la mammografia nei due anni precedenti, potranno prenotare, chiamando il NUMERO UNICO DEDICATO 06-164161840 .

La mammografia, fino ad esaurimento dei posti disponibili, verrà erogata presso i seguenti presidi:

UOC Radiologia Polo Ospedaliero “F.Spaziani” Frosinone:

Lunedì 4/11 Ottobre ore 8,30-12 e 14,30-18

Mercoledì 6 Ottobre ore 8,30-12

Lunedì 11 Ottobre ore 8,30-12 e 14,30-18

Mercoledì 13 Ottobre ore 8,30-12

Lunedì 18 /25 Ottobre ore 8,30-12

Tutti i lunedì di Novembre (8/15/22/29) ore 8,30-12

UOC Radiologia P.O.SS.Trinità Sora

Martedì 19 Ottobre ore 9-13

Giovedì 21Ottobre ore 9-13

Lunedì 22 Novembre ore 14-28

Lunedì 29 Novembre ore 14-18

La donna eseguirà la mammografia GRATUITAMENTE , SENZA NECESSITA’ DI DOVERSI PROCURARE UNA PRESCRIZIONE MEDICA ; sarà il medico radiologo, presente presso la Radiologia alla data fissata per l’appuntamento, che provvederà a compilare la prescrizione con codice di esenzione D01.

Giova ricordare che la campagna “Ottobre Rosa” rappresenta un’offerta che si aggiunge al programma ordinario di screening mammario, per porre l’attenzione di tutte le donne, e in particolare a quelle di età tra i 45 ed i 49 anni, circa l’importanza della prevenzione e di sottoporsi alla mammografia ogni due anni.

Ciò non vuole dire che tutte le donne tra i 45 ed i 49 anni della Provincia potranno eseguire la mammografia nei mesi della campagna (ottobre-novembre). Quelle che non trovassero disponibilità durante il periodo della Campagna, potranno comunque eseguire la mammografia di prevenzione, sempre gratuitamente ogni due anni, prenotandola presso il CUP, esibendo la prescrizione del medico di famiglia con codice di esenzione D03.

