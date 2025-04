ASL Frosinone, Open Day vaccinale il 24 aprile in occasione della World Immunization Week

Dal 24 al 30 aprile si celebra la World Immunization Week, Giornata Mondiale per l’Immunizzazione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con lo scopo di diffondere l’importanza dei vaccini per la protezione delle persone di ogni età dalle malattie prevenibili da vaccino. Anche l’ASL Frosinone scende in campo per contribuire a una immunizzazione quanto più completa a livello planetario.

L’Unità Operativa Coordinamento Attività Vaccinali, guidata dalla dott.ssa Maria Gabriella Calenda, organizza nella giornata del 24 aprile un Open Day vaccinale in accesso diretto, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30, presso il Centro Vaccinale di Frosinone, via A. Fabi, palazzina N, piano terra, nei pressi della Sala Teatro.

Nel corso dell’iniziativa gli utenti della provincia di Frosinone di ogni età potranno ricevere tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale in regime di gratuità o con partecipazione della spesa in base alla specifica normativa.