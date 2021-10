Asl Frosinone: “Nuova piattaforma Recup, informazioni per servizi e prenotazioni nei prossimi giorni”

Si avvisano i cittadini della provincia di Frosinone, che la ASL sta ultimando il passaggio alla nuova piattaforma del Recup che gestisce le prenotazioni, le accettazioni e i pagamenti.

Lunedì 18 ottobre si avvierà l’implementazione del nuovo sistema informatico, che permetterà di offrire un servizio migliore in termini di accoglienza e personalizzazione delle cure.

Tale passaggio al nuovo sistema potrebbe causare – nel primo periodo dell’avvio – alcuni rallentamenti e attese presso gli sportelli di accettazione amministrativa ambulatoriale.

Si forniscono alcune informazioni importanti per i prossimi giorni:

– Per consentire gli ultimi interventi tecnici per l’attivazione della nuova piattaforma, non sarà possibile prenotare prestazioni dalle ore 18:00 di venerdì 15 ottobre fino alle ore 8:00 di lunedì 18 ottobre.

– Da lunedì 18 ottobre, saranno nuovamente attivi tutti i servizi (prenotazione, accettazione, pagamento) presso gli sportelli CUP presenti sul territorio

– Attenzione: per consentire l’allineamento con il call center regionale Recup, nei primi giorni non sarà possibile prenotare prestazioni attraverso il numero verde regionale (06-9939). Non appena sarà ultimata l’abilitazione (che potrà richiedere da tre a sette giorni), sarà di nuovo disponibile anche il call center regionale. Sarà nostra cura avvisare non appena il servizio sarà nuovamente disponibile. Il servizio di prenotazione sarà comunque garantito presso tutti gli sportelli CUP presenti sul territorio della Asl.

Come per tutti i cambiamenti, sarà possibile nel primo periodo andare incontro ad alcune difficoltà e ad alcune attese presso gli sportelli, chiediamo la collaborazione di tutti e ci scusiamo per il disagio.

COMUNICATO STAMPA