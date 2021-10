ASL Frosinone, novità in arrivo: Corso d formazione e aggiornamento per l’Unità Farmaci Antiblastici (UFA)

La ASL di Frosinone continua con la promozione di una forte diffusione di professionalizzazione e di formazione.Abbiamo dato avvio al Corso di formazione e aggiornamento concernente le attività dell’Unità Farmaci Antiblastici (UFA) per uniformare i comportamenti e le competenze di tutti i professionisti coinvolti.La Struttura è parte dell’Unità Operativa complessa di Farmacia diretta dal dott. Fulvio Ferrante.Il corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari delle UU.OO. oncologiche/ematologiche della provincia e coinvolti nel processo di preparazione, allestimento e somministrazione dei farmaci antiblastici (antitumorali).Il corso è articolato in 2 moduli da tre lezioni ciascuno ed è tenuto dai professionisti Farmacisti ed Infermieri, formatori individuati nell’ambito della stessa UFA, l’Unità che è stata inaugurata il 7 maggio 2021, nell’ambito della UOC Farmacia Aziendale.Il Corso è ospitato presso il Corso di laurea in infermieristica di Tor Vergata, Sedi di Sora e Ceccano.Con l’UFA, la ASL di Frosinone è ora in grado di allestire medicinali personalizzati per la terapia oncologica, ematologica, oculistica ed altre terapie sterili per diverse patologie. Inoltre possono essere allestite sacche personalizzate per nutrizione parenterale (endovena), oltre ai preparati galenici tradizionali in ambiente sterile e non, garantendo tempestività di erogazione e sicurezza del prodotti forniti.Si avvia così un’attività di produzione con alto contenuto specialistico, per terapie personalizzate adattate alle esigenze del singolo assistito.

comunicato stampa