ASL Frosinone, non solo sangue: puoi donare anche plasma e piastrine

In ASL Frosinone fai del bene 3 volte: oltre a donare il sangue infatti puoi donare anche plasma e piastrine in aferesi per produrre farmaci per particolari patologie e per permettere la coagulazione del sangue in pazienti a rischio emorragia. L’aferesi è una particolare modalità che permette di prelevare singoli componenti ematiche isolandole per procedure mirate.

Per donare il sangue il donatore può presentarsi senza appuntamento tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per donare plasma e piastrine è necessaria la prenotazione chiamando il nr. 0775 /8822349 o il nr. 0775/8822370.

Ogni giorno, centinaia di persone, tra cui tantissimi bambini, hanno bisogno di piastrine o plasma per affrontare la loro battaglia. La donazione in aferesi è l’unica speranza di vita per chi soffre di tumori maligni del sangue come leucemie e linfomi o per pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o chemioterapie.

La maggior parte del plasma è utilizzata per produrre i plasmaderivati, farmaci per curare particolari categorie di persone come ustionati o malati con insufficienza epatica o renale, emofilici e pazienti a rischio emorragia e, ancora, pazienti con malattie infettive come meningite o epatite virale. Le piastrine invece sono fondamentali per la coagulazione del sangue: la trasfusione di piastrine è importante per alcune patologie in cui vi è il rischio di emorragie, come le leucemie o quando i pazienti vengono sottoposti a chemioterapia.

Chi può donare plasma e piastrine?

Chi è in buona salute, ha un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni ed un peso superiore ai 50 Kg. Inoltre bisogna avere un numero di piastrine adeguato e dei buoni accessi venosi (entrambi i requisiti vengono valutati dal personale sanitario del Centro Trasfusionale). Si tratta di una donazione più evoluta e anche più leggera: donne e uomini possono infatti donare 6 volte l’anno, oltre alle donazioni di sangue intero.

Si ricorda che i donatori di gruppo AB Rh positivo e negativo possiedono un “plasma universale” utile a tutti i gruppi sanguigni.