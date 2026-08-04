ASL Frosinone, Maura (FdI): “Grazie agli investimenti regionali e all’innovazione tecnologica sanità cambia volto”

Salto di qualità per il sistema sanitario nella provincia di Frosinone, come evidenziato oggi dal

presidente Francesco Rocca sulle colonne del quotidiano Ciociaria Oggi. Con il centrodestra al

governo della Regione si è finalmente tornati ad investire sui territori per offrire ai cittadini una

sanità più vicina e accessibile, in grado di rispondere in maniera rapida ed efficace ai principali

bisogni di salute delle comunità locali. Ammodernamento tecnologico, potenziamento dei

reparti ospedalieri, nuove assunzioni, valorizzazione delle professionalità mediche e sanitarie,

sono gli ambiti dove si sono registrati i maggiori investimenti, con particolare riguardo ai 20

milioni di euro per le nuove tecnologie. Abbiamo dotato gli ospedali e le Case della Comunità di

apparecchiature all’avanguardia, garantendo ai cittadini una diagnostica avanzata, maggiore

offerta di cure, esami e prestazioni, riducendo il pendolarismo sanitario e mettendo gli operatori

sanitari nelle condizioni di poter svolgere gli interventi più complessi in condizione di maggiore

sicurezza e precisione. Un potenziamento tecnologico perfettamente integrato con reparti

ospedalieri rinnovati e ampliati, e soprattutto case e ospedali della comunità pienamente

funzionanti. Ciò è stato possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi Pnrr da parte della

Giunta Rocca che ha permesso di ampliare il numero delle strutture, creando un’efficiente rete

socio assistenziale su tutto il territorio, dove la presenza di apparecchiature di ultima

generazione, la qualità del personale medico ed infermieristico, l’offerta di servizi di prevenzione

e nuove attività ambulatoriali, permetterà ai cittadini di avere la risposta ai propri bisogni di

assistenza e salute in prossimità del proprio domicilio, riducendo gli spostamenti a lunga

distanza e la pressione sugli ospedali. Una sanità che cambia da Frosinone ad Alatri, da Sora a

Cassino, da Anagni agli altri centri della Ciociaria in maniera omogenea all’insegna della

massima e più efficiente integrazione territoriale.

Non possiamo che ringraziare quindi il presidente Francesco Rocca e il direttore generale

dell’Asl di Frosinone Arturo Cavaliere per la serietà e la competenza con cui stanno guidando

rispettivamente la sanità laziale e quella provinciale, all’insegna della qualità, dell’efficienza e

della vicinanza ai bisogni delle nostre comunità”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura

Salto di qualità per il sistema sanitario nella provincia di Frosinone, come evidenziato oggi dal

presidente Francesco Rocca sulle colonne del quotidiano Ciociaria Oggi. Con il centrodestra al

governo della Regione si è finalmente tornati ad investire sui territori per offrire ai cittadini una

sanità più vicina e accessibile, in grado di rispondere in maniera rapida ed efficace ai principali

bisogni di salute delle comunità locali. Ammodernamento tecnologico, potenziamento dei

reparti ospedalieri, nuove assunzioni, valorizzazione delle professionalità mediche e sanitarie,

sono gli ambiti dove si sono registrati i maggiori investimenti, con particolare riguardo ai 20

milioni di euro per le nuove tecnologie. Abbiamo dotato gli ospedali e le Case della Comunità di

apparecchiature all’avanguardia, garantendo ai cittadini una diagnostica avanzata, maggiore

offerta di cure, esami e prestazioni, riducendo il pendolarismo sanitario e mettendo gli operatori

sanitari nelle condizioni di poter svolgere gli interventi più complessi in condizione di maggiore

sicurezza e precisione. Un potenziamento tecnologico perfettamente integrato con reparti

ospedalieri rinnovati e ampliati, e soprattutto case e ospedali della comunità pienamente

funzionanti. Ciò è stato possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi Pnrr da parte della

Giunta Rocca che ha permesso di ampliare il numero delle strutture, creando un’efficiente rete

socio assistenziale su tutto il territorio, dove la presenza di apparecchiature di ultima

generazione, la qualità del personale medico ed infermieristico, l’offerta di servizi di prevenzione

e nuove attività ambulatoriali, permetterà ai cittadini di avere la risposta ai propri bisogni di

assistenza e salute in prossimità del proprio domicilio, riducendo gli spostamenti a lunga

distanza e la pressione sugli ospedali. Una sanità che cambia da Frosinone ad Alatri, da Sora a

Cassino, da Anagni agli altri centri della Ciociaria in maniera omogenea all’insegna della

massima e più efficiente integrazione territoriale.

Non possiamo che ringraziare quindi il presidente Francesco Rocca e il direttore generale

dell’Asl di Frosinone Arturo Cavaliere per la serietà e la competenza con cui stanno guidando

rispettivamente la sanità laziale e quella provinciale, all’insegna della qualità, dell’efficienza e

della vicinanza ai bisogni delle nostre comunità”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura