Asl Frosinone: “Le procedure di stabilizzazione del personale procedono regolarmente”

In ordine all’articolo pubblicato sul Messaggero di oggi 4 agosto 2022 dal titolo “Sanità, salta l’accordo sulle assunzioni i sindacati “pronti alla mobilitazione” ed in particolare alla frase “Il tentativo di accordo per la stabilizzazione di oltre 250 operatori della Sanità in provincia di Frosinone è fallito”, si ritiene doveroso precisare che tale affermazione è del tutto inesatta e pertanto fuorviante.

Infatti la Direzione dell’ASL di Frosinone, in presenza dei dirigenti della Prefettura di Frosinone e dei rappresentanti sindacali locali e regionali ha ribadito con chiarezza come si è già attivata da tempo per le procedure di stabilizzazione e che sta procedendo celermente con le relative attività al fine di giungere alla stabilizzazione del personale avente diritto, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti (Legge Madia e Legge di Bilancio) e di concerto con l’Assessorato regionale della Salute.

Si intende pertanto, con la presente precisazione, rassicurare il personale interessato che non vi sarà alcuna interruzione dell’iter per procedere alle stabilizzazioni dei soggetti che abbiano maturato i requisiti, come erroneamente rappresentato dall’incipit dell’articolo odierno.

COMUNICATO STAMPA