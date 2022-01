ASL Frosinone, la straordinarietà dell’ordinario nel dipartimento di salute mentale

Gli studi sugli effetti della pandemia lanciano segnali di allarme preoccupanti per la popolazione che evidenzia bisogni maggiori di supporto psicologico.

I Servizi per la Salute Mentale della ASL di Frosinone hanno avuto come obiettivo, fin dai primi momenti dell’emergenza, quello di assicurare la continuità terapeutica nei confronti dei pazienti e attivare anche forme di assistenza psicologica al personale infermieristico che nelle prime fasi, insieme al personale medico, è stato sottoposto ad uno stress-test severo.

Centri di Salute Mentale

Gli ambulatori dei Centri di Salute Mentale distribuiti nei quattro Distretti della ASL di Frosinone hanno fin da subito assicurato le prestazioni indifferibili conseguenti a condizioni cliniche caratterizzate dall’urgenza anche in relazione all’emergenza epidemiologica in corso. Superata la primissima fase, definite le procedure di sicurezza e di prevenzione del contagio anche all’interno dei luoghi di lavoro, hanno erogato le prestazioni programmate all’utenza senza alcuna interruzione.

Sono state regolarmente effettuate visite mediche, consulenze, psicoterapie, attività di certificazione; sono state sempre assicurate le prestazioni domiciliari di particolare necessità. Laddove le condizioni cliniche o le necessità dell’utenza lo richiedeva, sono state garantite le prestazioni online per il monitoraggio delle condizioni cliniche di base, dei ritmi di vita, delle relazioni intrafamiliari. I tirocini lavorativi e gli inserimenti nei progetti di inclusione sono ripresi in coincidenza con il superamento delle restrizioni. Attualmente i Centri di Salute Mentale hanno ripreso la loro ordinaria attività mantenendo attivi i canali di comunicazione e informazione online particolarmente apprezzati da alcune tipologie di utenza.

L’accesso ai Centri di Salute Mentale è diretto.

Centro di Salute Mentale Frosinone Via A. Fabi (Città della Salute) tel. 0775 8822119

Centro di Salute Mentale Alatri Via S.S. per Fiuggi Loc. La Donna 1-3 0775.434510 – 0775.434813

Centro di Salute Mentale Anagni Via Onorato Capo, 2 Presidio Sanitario – 03012 Anagni 0775.7325217

Centro di Salute Mentale Cassino Via E. De Nicola, 265 – 03043 Cassino (FR) 0776.311906

Centro di Salute Mentale Ceccano Borgo Santa Lucia, 52 – 03023 Ceccano 0775.6262825

Centro di Salute Mentale Pontecorvo Via San Giovanni Battista SNC – 0776.7692963-0776.7692957

Centro di Salute Mentale Sora Colle Melfa – 03042 Atina Inferiore 0776.6984437/38

I Centri Diurni

Al fianco dei Centri di Salute Mentale sono attivi, nel territorio della ASL di Frosinone, 5 Centri Diurni rivolti all’utenza con disagio psichico. I fruitori sono prevalentemente giovani con difficoltà di socializzazione e che necessitano di programmi riabilitativi volti a sviluppare competenze e attivare risorse necessarie a formulare progetti di inclusione sociale e lavorativa. Questa particolare utenza è stata oggetto di massima attenzione da parte degli operatori dei Centri che non hanno mai cessato l’azione terapeutica fornendo immediatamente gli strumenti per l’attivazione di colloqui online e di gruppi terapeutici\supportivi a cui i fruitori hanno partecipato con costanza ed entusiasmo. L’opportunità colta così vivacemente dai giovani (e meno giovani) ha consentito l’emergere di nuove proposte all’interno delle equipes terapeutiche. Ad oggi gli utenti hanno ricominciato a frequentare i CD nel rispetto delle procedure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus.

Centro Diurno Frosinone Viale Mazzini Distretto Sanitario 0775.2072592

Centro Diurno Cassino Via E. De Nicola, 265 0776 311665

Centro Diurno Ceccano Via Marano, snc 0775.6262841

Centro Diurno Ferentino Via Casilina Nord Km 71.800 0775.246066

Centro Diurno Isola del Liri Via Ospedale 0776.814848

Le Comunità Terapeutiche

Le tre Comunità Terapeutiche del Dipartimento hanno regolarmente erogato le prestazioni con le procedure di sicurezza previste per le strutture sanitarie h24. Inevitabilmente sono state ridotte le attività riabilitative previste all’esterno in seguito alle limitazioni dovute alla normativa in materia di contenimento del Covid-19. Le procedure di ricovero\inserimento relative a nuovi ingressi sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle regole, individuando spazi adeguati e personale dedicato per evitare eventuali contagi. Nelle strutture residenziali gli Operatori hanno attivato un’attenzione massima agli umori e alle reazioni dei pazienti in conseguenza delle limitazioni degli spostamenti. Nel contempo le attività interne dedicate alla socializzazione e al tempo libero si sono arricchite ed è stato dato ampio spazio alle terapie di supporto con particolare riguardo all’espressività dei vissuti.

SRTRe Romolo Priori Frosinone Via A. Fabi 0775 8822189

SRTRe Franco Basaglia Frosinone Via A. Fabi 0775 8822045

SRTRe Maxwell Jones Ceccano Borgo Santa Lucia, 52 0775 6262816

A cura del Dottor Filippo Morabito Responsabile Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza

COMUNICATO STAMPA