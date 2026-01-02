Asl Frosinone, la Cisl Fp: «Necessario confronto urgente su annullamento proroghe incarichi di coordinamento»

La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone esprime forte attenzione e preoccupazione in merito alla deliberazione n. 5793 del 30 dicembre 2025, con la quale l’Azienda sanitaria locale di Frosinone ha disposto l’annullamento delle precedenti delibere di proroga degli incarichi di organizzazione limitatamente alle funzioni di coordinamento, in attuazione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

«Nel pieno rispetto delle decisioni assunte dal Giudice del Lavoro e del quadro normativo e contrattuale di riferimento, la Cisl Fp ritiene tuttavia doveroso evidenziare come ancora una volta iniziative giudiziarie intraprese senza senso produce effetti che finiscono per ricadere negativamente sulle lavoratrici e sui lavoratori – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo, il Responsabile Sanità Pubblica Francesco Proia e il Segretario Aziendale Asl Frosinone Vincenzo Gaetani – L’attuale situazione, infatti, determina conseguenze immediate e retroattive su personale che ha svolto le funzioni di coordinamento in un contesto di piena legittimità amministrativa, senza alcuna responsabilità rispetto alle dinamiche che hanno generato il contenzioso.

Gli effetti del provvedimento incidono in maniera significativa sull’assetto organizzativo, professionale ed economico, rischiando di compromettere la stabilità dei servizi e di penalizzare ingiustamente chi ha garantito quotidianamente il funzionamento delle strutture. È per questo che la Cisl Fp ribadisce come la tutela dei lavoratori non possa essere affidata a iniziative isolate, ma debba fondarsi su percorsi di confronto, contrattazione e responsabilità collettiva. La tenuta dei servizi, la continuità assistenziale e la valorizzazione delle professionalità rappresentano priorità imprescindibili. L’attuazione dei provvedimenti deve pertanto avvenire nel segno del buon senso, della responsabilità istituzionale e di un corretto e leale sistema di relazioni sindacali, così come previsto dal Ccnl, evitando che le conseguenze di scelte non condivise gravino esclusivamente sul personale. Alla luce di tali considerazioni, la Cisl Fp ha richiesto con urgenza la convocazione di un incontro con la Direzione aziendale al fine di acquisire un quadro chiaro delle determinazioni conseguenti alla deliberazione adottata, avviare le previste procedure di informativa e contrattazione integrativa e individuare soluzioni condivise che tutelino le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, garantendo al contempo la continuità e la qualità dei servizi».